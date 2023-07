Tagesspiegel Plus Exklusiv Parteispitze legt Strategieplanung vor : So will die Linke in Berlin wieder an die Macht

Auch in ihrer einstigen Hochburg steht die Linke am Scheideweg. Wie die Partei mit neuem Fokus an frühere Erfolge anknüpfen will – und was das mit Berlins CDU zu tun hat.