Partnerschaft mit Kiew Ukrainische Soldaten erhalten in Berlin maßgenaue Prothesen

Vier ukrainische Soldaten sitzen am Freitagnachmittag auf einem Sofa in einer Flüchtlingsunterkunft in Charlottenburg. Einer der Männer sitzt im Rollstuhl, bei den anderen ist jeweils ein Unterschenkel amputiert. Bei ihnen sitzen Kai Wegner (CDU), der Regierende Bürgermeister von Berlin, und Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD).