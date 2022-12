Party statt Familienfest  Alternativen für Weihnachtsmuffel in Berlin 

Für viele Segen, für manch einen Graus: besinnliche Weihnachten im engen Familienkreis. Für all jene, die nicht mit der Familie feiern wollen oder können, weil sie alleine sind, gibt es in Berlin eine Menge Möglichkeiten, den Heiligabend anderweitig zu verbringen. Alternativen für den 24. Dezember, zusammengefasst in alphabetischer Reihenfolge:

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden