Partys, Raser, Dauerhuper Wo der Berliner Lärm unerträglich wird

Motorboote, Reifenknattern, Kneipenlärm: Viele Orte in Berlin sind zu laut. Um herauszufinden, welche, hat der Senat um Mithilfe gebeten: In einem digitalen Beteiligungsverfahren konnten alle Berliner bis zum 9. August die Lärm-Hotspots melden, die sie in der Stadt am stärksten stören. Die Meldungen sollen die Basis eines neuen Aktionsplans gegen Lärm für den Zeitraum 2024 bis 2029 bilden.