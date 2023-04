Passanten hörten Hilferufe Fahrer von Zigarettentransporter in Neukölln mit Schusswaffe bedroht, gefesselt und eingesperrt

Ein 48 Jahre alter Lieferwagenfahrer ist am Donnerstag Opfer eines Überfalls geworden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann gegen 6.15 Uhr in seinem Zigarettentransporter auf der Harzer Straße in Neukölln unterwegs, als er von einem anderen Auto ausgebremst wurde.

Dann soll nach Aussage des Opfers ein Mann aus dem Wagen gestiegen sein und ihn mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nachdem der 48-Jährige, wie von dem Vermummten verlangt, in eine Parklücke gefahren war, sollen Komplizen den Laderaum des Transporters geleert haben.

Anschließend hätten die Täter den Überfallenen im Laderaum gefesselt und dann die Türen geschlossen. Nach Polizeiangaben wurden Passanten gegen 9 Uhr auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam, befreiten ihn und alarmierten die Polizei.

Der 48-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Überfall dauern an. (Tsp)

Zur Startseite