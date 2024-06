Pflegestandort statt Bowlingbahn „Eine aufregende Zeit bricht für unsere Bewohner an“

Wo bis 2019 die große Bowling-Bahn von Berlin-Spandau stand („Bowlingarena“), wächst nun ein sechsstöckiger Pflegestandort nahe dem Vivantes-Krankenhaus. Der Name: „Neuendorfer Hof“, angelehnt an die Neuendorfer Straße vor der Tür. Bisher war die Einrichtung in Kladow beheimatet. Was ist der Grund für den Abschied und was genau ist an der Neuendorfer Straße geplant?