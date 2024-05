Pippi Langstrumpf auf der Schulbaustelle Termine, Skizzen, Pläne für Berlins neue Astrid-Lindgren-Schule

Im Herbst war Schul- und Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, noch ganz verzückt, als sie über die Astrid-Lindgren-Schule in Berlin-Staaken sprach: hier die Geschichte im Tagesspiegel. Das lag weniger an Lindgrens lustigem Mädchen mit den Zöpfen („Hey, Pippi Langstrumpf!“), sondern an schnöden Finanzpapieren. Es könne losgehen mit der Gesamtsanierung, erzählte Brückner dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Und ein halbes Jahr danach wird’s auch ernst.

Die Schule (500 Kinder) wurde 1966 erbaut, und zur Eröffnung kam Lindgren sogar persönlich aus Schweden angereist: „Eine Astrid-Lindgren-Schule in meinem geliebten Berlin, das klingt ganz unglaublich in meinen Ohren!“ Ein Zitat für die Ewigkeit.

Eine Astrid-Lindgren-Schule in meinem geliebten Berlin, das klingt ganz unglaublich in meinen Ohren! Astrid Lindgrenz bei der Eröffnung 1966 in Staaken

Das bunte Logo mit dem starken Mädchen und dem Pferd „Kleiner Onkel“ hängt bis heute an der Fassade. Gestern habe ich dieses Foto gemacht.

Das Pippi-Logo hängt an der Fassade. © André Görke

Jetzt rücken die Bauarbeiten näher. Seit wenigen Tagen sucht das Rathaus Generalplaner, Architekten und Ingenieure für die Millionen-Baustelle. Die Schule ist in die Jahre gekommen und platzt aus allen Nähten.

Eine Containeranlage lindert die Not, ein neues Holzgebäude wurde gerade erst errichtet. Doch jetzt soll nicht weiter geflickt, sondern geklotzt werden. Und das Rathaus macht in diesen Tagen ernst.

Typisch 60er, aber das soll sich ändern: Die Astrid-Lindgren-Schule im Mai 2024. © André Görke

„Das Bezirksamt Spandau beabsichtigt den Umbau/die Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage, sowie den Neubau einer Sporthalle der Astrid Lindgren Grundschule innerhalb der Berliner Schulbauoffensive. Da kein Ausweichstandort zur Verfügung steht, muss die Erweiterung und die Sanierung im laufenden Betrieb erfolgen“, heißt es in den Papieren. Hier der Ist-Stand …

© BA Spandau

… und hier die mögliche Erweiterung („Ideenskizze“) am Magistratsweg Ecke Südekumzeile, benannt übrigens 1965 nach dem Antifaschisten Albert Oskar Wilhelm Südekum. Links die Turnhalle, in der Mitte ein neuer Querriegel.

© BA Spandau

Der Terminplan („vorläufig“) sieht laut Rathaus aktuell so aus: Im Herbst 2024 soll eine Bestandsaufnahme erfolgen. Die Bauplanungsunterlagen sollen im Frühjahr 2026 fertig sein. Die Baustelle selbst werde von 02/2027 bis 09/2031 überwacht. Und die Schlussrechnung soll dann bitte im Dezember 2031 vorliegen. 2032 sollte dann der letzte Bauzaun verschwunden sein.

Südekumzeile Ecke Magistratsweg: Hier befindet sich die Schule. © André Görke

„Wenn die Turnhalle abgerissen wird, kann vor allem in den kalten Monaten kein Sportunterricht stattfinden“, heißt es in den Planungen. Deshalb wird ein „Shuttle zu einer nahegelegenen Schule“ organisiert. Welche, wird in den Papieren nicht gesagt.

Die Baukosten werden auf 25,6 Mio. Euro geschätzt, davon entfallen etwa 10 Mio. Euro auf die Neubauten. Geplant sind auch neue Aufzüge, behindertengerechte Räume.

Und ein fett gedruckter Hinweis erinnert die Bauplaner an die schöne Historie dieser Schule: „Besonders berücksichtigt werden sollte die Geschichte der Schule. Die Grundschule wurde persönlich von der Schriftstellerin Astrid Lindgren eingeweiht. Die Schule legt viel Wert auf ihre Geschichte, damit sollte umsichtig umgegangen werden.“ Hey!

