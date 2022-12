Pläne für mehrere Bezirke Wo 2023 in Berlin neue E-Scooter-Parkplätze entstehen

Um das Problem mit falsch geparkten E-Scootern in Berlin in den Griff zu bekommen, sollen 2023 in einigen Berliner Bezirken gesonderte Abstellflächen für die Fahrzeuge entstehen. Das geht aus der Antwort der Senatsverkehrsverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordneten Felix Reifschneider (FDP) hervor, die dem Tagesspiegel vorab vorliegt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden