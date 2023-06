Planungsstopp für Radwege in Berlin Keine Sondersitzung des Mobilitätsausschusses

Eigentlich wollten Grüne und Linke im Berliner Abgeordnetenhaus in dieser Woche in einer Sondersitzung des Mobilitätsausschusses über den umstrittenen Planungsstopp für Radwege, die genauen Hintergründe und Folgen diskutieren. Doch daraus wird nichts. Wie der Tagesspiegel aus dem Parlament erfuhr, findet die von den beiden Fraktionen beantragte Ausschusssitzung nicht statt.

Dem Antrag sei „durch die Fraktion der AfD widersprochen“ worden, heißt es in einer Mail des zuständigen Ausschussbüros, die dem Tagesspiegel vorliegt. Da das erforderliche Quorum somit nicht erreicht worden sei, werde die beantragte Sondersitzung nicht stattfinden. Ein Drittel der Abgeordneten hätte einem solchen Wunsch zustimmen müssen. CDU und SPD hatten sich dem Antrag von Linken und Grünen nicht angeschlossen.

Die beiden Oppositionsfraktionen hatten die Sondersitzung beantragt, nachdem Ende vergangener Woche bekannt wurde, dass die von Manja Schreiner (CDU) geführte Verkehrsverwaltung bestimmte Radverkehrsprojekte in Berlin ruhen lassen will. Nicht weiter geplant werden sollen Projekte, die den „Wegfall von Fahrstreifen, Bussonderfahrstreifen oder sonstige Einschränkungen des ÖPNV“ zur Folge hätten, mehrere Autostellplätze gefährdeten oder eine „erhebliche Beeinträchtigung von Wirtschafts- und Lieferverkehr“ zur Folge hätten, hieß es aus der Verwaltung.

Nächste reguläre Sitzung ist kommenden Mittwoch

„Diese Anweisung der Senatorin ist eine Ohrfeige für alle Berlinerinnen und Berliner, die auf sichere Radverkehrsinfrastruktur angewiesen sind“, teilten die beiden Linke-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg und Niklas Schenker am Freitag vergangener Woche mit. „Senatorin Schreiner sollte sich in einer Sondersitzung des Mobilitätsausschusses in der kommenden Woche erklären“, forderten sie.

Ronneburg und Schenker kritisieren, dass Schreiner bei der vergangenen Ausschusssitzung den „weitreichenden Schritt nicht angekündigt“ habe. Sie wollen insbesondere wissen, welche Projekte genau betroffen sind – und welche finanziellen Folgen die Entscheidung Schreiners hat.

Nun haben die Abgeordneten erst nächste Woche die Gelegenheit, die Senatorin nach Details des geplanten Radwegestopps zu fragen. Die nächste reguläre Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr ist für kommende Woche Mittwoch angesetzt.