„Planvoll, systematisch, rechtswidrig“ Kumpanei bei Spitzenposten an Berliner Gerichten

In der Berliner Justiz rumort es. Grund ist Gerangel bei der Besetzung von Spitzenposten, aber auch massive Kritik. An Berlins höheren Gerichten, in der Justiz, wo Recht gesprochen wird, in deren Unabhängigkeit Bürger vertrauen, offenbart sich derzeit ein Umgang mit dem Recht, der selbst Juristen verzweifeln lässt.