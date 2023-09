Plötzlich in Handschellen Uber bezahlt, dennoch festgenommen – wenn die Berliner Polizei eskaliert

Er kann es sich nicht leisten, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Als erfolgreicher Unternehmer ist ihm sein Ruf wichtig, er engagiert sich auch privat, ist in der Berliner Wirtschaft bekannt. Ärger mit der Polizei hat Uwe Mayer (Name geändert) nie gehabt. Doch dann stand er vor einem Jahr, am 27. August, fast eine Stunde vor seinem Haus in der City West in Handschellen neben einem Polizeiwagen.