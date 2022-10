Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Zwischen Ankommen und Bleiben – Ukrainische Geflüchtete in Berlin

Weniger Meldungen, weniger blau-gelbe Flaggen, weniger Spendenaufrufe: Seit einigen Monaten hört und liest man weniger über die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Berlin fliehen. Während im Frühjahr pro Tag bis zu 10.000 Geflüchtete am Hauptbahnhof angekommen sind, wird nun das Zelt der Welcome Hall abgebaut, durch kleinere Container ersetzt.

Ist beim Thema Ukraine-Geflüchtete in Berlin die Luft raus, oder müssen wir gerade jetzt tief Luft holen, bevor die nächsten tausenden Geflüchteten zu uns kommen? Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt sprechen mit ihren ukrainischen Kolleginnen in Berlin, die nun von hier aus über ihre Heimat und den Krieg berichten und versuchen, eine Art zweites Zuhause aufzubauen.

Die ukrainische Journalistin Valeriia Semeniuk bereut ihre Entscheidung, die Ukraine zu verlassen, nicht: “Ich verstehe, dass ich bestimmt keine Heldin bin, im Unterschied zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe diese Entscheidung vor allem wegen meinen Kindern getroffen. Ich musste sie retten. Ich muss jetzt hier bleiben.”

Wie viele Geflüchtete kommen aktuell noch in Berlin an und welche Vorbereitungen trifft der Senat für den Winter? Eine große Frage: Wo bringt man Tausende Geflüchtete in einer Stadt unter, die ohnehin schon zu wenig Wohnraum hat?

Unter anderem erklärt Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke), welche Maßnahmen jetzt dringend ergriffen werden müssen. Einschätzungen zur Lage außerdem von Christian Lüder, Gründer des Netzwerks “Berlin hilft” und Irina Gutt von der psychologischen Sprechstunde für ukrainische Geflüchtete bei der Vivantes.

