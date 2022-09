Politikforscher zur Berlin-Wahl „Künftig könnte nach jeder Wahl die Debatte aufkommen, ob das alles in Ordnung war“

Herr Faas, über die Wahlpannen in Berlin hat halb Deutschland gelacht, von der kompletten Wahlwiederholung wirken nun trotzdem sehr viele überrascht. Haben Sie damit gerechnet?

Nein, eigentlich nicht. Die gängige Praxis bisher folgte ja eher einer „minimalinvasiven“ Logik, also nur teilweise nachwählen zu lassen – und zwar nur in jenen Wahllokalen, in denen tatsächlich Probleme aufgetreten sind, alles andere aber unberührt zu lassen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden