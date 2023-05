Polizei Berlin bat um Mithilfe Vermisste Frau aus Pankow ausfindig gemacht

Die 34-jährige Frau, die seit dem 29. März in Berlin-Pankow vermisst wurde, konnte ausfindig gemacht werden. Sie befinde sich wohlbehalten im europäischen Ausland, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

In der vergangenen Woche hatten die Beamten um Mithilfe bei der Suche nach der Frau gebeten. Sie war nicht in ihre Wohnung in Buch zurückgekehrt. (Tsp)