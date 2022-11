Polizei Berlin fahndet mit Foto 34-Jähriger in Kreuzberg schwulenfeindlich beleidigt und am Kopf verletzt

Ein 34-jähriger Mann ist in Berlin-Kreuzberg schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen worden. Die Tat ereignete sich bereits im April. Nachdem die Berliner Polizei am Montag Bilder von zwei Tatverdächtigen veröffentlichte, meldete sich einer der Gesuchten noch am Abend bei den Ermittlern. Der zweite Tatverdächtige wird nach wie vor mit einem Foto gesucht.

Die Männer stehen im Verdacht, den 34-Jährigen am 2. April 2022 gegen 17 Uhr auf der Oranienstraße attackiert zu haben. Ein Mann habe den Geschädigten demnach zunächst beleidigt, dann mit Faustschlägen angegriffen.

Daraufhin mischten sich laut Polizei zwei weitere Männer in das Geschehen ein. Auch sie sollen den 34-Jährigen geschlagen haben. Der Angegriffene erlitt durch die Tat mehrere Kopfverletzungen.

Der Verdächtige trug eine blaue Jacke mit grünem und rotem Streifen. © Polizei Berlin

Der weiterhin gesuchte Tatverdächtige ist laut Polizei zwischen 55 und 65 Jahre alt. Er hat kurzes, lockiges hellbraunes Haar und einen Schnurrbart. Zum Tatzeitpunkt war der Mann bekleidet mit einer blauen Jacke mit grünem und rotem Streifen auf der Brust.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu Identität oder Aufenthaltsort der gesuchten Tatverdächtigen machen können, sich zu melden. Dies gilt auch für Hinweisgeber, die die Männer vor, während oder nach der Tatbegehung gesehen haben oder weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Verdächtigen machen können.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer 030-4664 953528 sowie per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich zudem an die Internetwache der Polizei Berlin sowie an jede andere Polizeidienststelle wenden. (Tsp)

