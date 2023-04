Polizei Berlin findet Schlagstock und Schere Drei Männer bei Schlägerei in Neuköllner Lokal verletzt

Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Neukölln sind am späten Mittwochabend drei Männer leicht verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei Berlin am Donnerstag auf Nachfrage mit. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach Angaben des Polizeisprechers kam es gegen 22 Uhr in der Reuterstraße Höhe Sonnenallee zu dem Vorfall. Zwei Männer befanden sich demnach in einem Lokal, als drei weitere Männer die Örtlichkeit betraten und es zunächst zum verbalen Streit kam. Dieser habe sich schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt, an der sich drei weitere Männer beteiligt haben sollen.

Drei Beteiligte hätten dabei geringfügige Verletzungen erlitten, wollten sich den Angaben nach aber nur vor Ort behandeln lassen. Die acht Männer waren den Angaben zufolge zwischen 20 und 58 Jahre alt.

Am Tatort fanden die Einsatzkräfte einen Schlagstock und eine Schere. Ob diese bei der Schlägerei zum Einsatz kamen, ist nicht bekannt. Medienberichte, nach denen bei der Auseinandersetzung Schwerter, Macheten, Totschläger und Messer zum Einsatz gekommen sein sollen, konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht bestätigen.

Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers wollte sich keiner der Beteiligten gegenüber der Polizei äußern. Die Männer seien vor Ort polizeilich überprüft und anschließend wieder entlassen worden. (Tsp, dpa)

