Polizei Berlin sucht Zeugen Mann stößt 75-Jährigen mit Tritt in Rücken aus U-Bahn

Mit einem heftigen Tritt in den Rücken soll ein 22-Jähriger einen alten Mann aus einer U-Bahn in Berlin-Mitte gestoßen haben. Der 75-jährige Mann soll bei dem Vorfall mit dem Kopf auf dem Bahnsteig aufgeschlagen und regungslos liegengeblieben sein. as Ganze geschah am Morgen des 27. Januar im Bahnhof Reinickendorfer Straße.

Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, sucht sie nun nach Zeugen der Tat, um Beweise gegen den identifizierten mutmaßlichen Täter zu sammeln. Sie fragt:

Wer hat die Tat am Morgen des 27. Januar 2023 gegen 7.50 Uhr beobachtet?

Wer hat Beobachtungen am U-Bahnhof Reinickendorfer Straße vor, während oder nach der Tat gemacht?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Hinweise sind erbeten unter Telefon (030) 46 64-11 76 00 oder (030) 4664 – 11 77 00 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle.

