Die Berliner Polizei hat am Dienstagabend auf dem Hof des St.-Hedwig-Krankenhauses der Alexianer in Mitte einen Mann angeschossen und dabei schwer verletzt. Zuerst berichtete die "Berliner Zeitung".

Nach Tagesspiegel-Informationen betrat der Mann am Abend über die Krankenwagen-Einfahrt den Hof der Klinik in der Großen Hamburger Straße. Dort soll er sich auffällig verhalten haben, sodass die Polizei alarmiert wurde. Die herbeigerufenen Beamten sollen ihn aufgefordert haben, sich zu beruhigen und den Hof zu verlassen. Stattdessen soll er jedoch mit einer zerbrochenen Glasflasche auf einen Polizisten losgegangen sein. Dieser habe daraufhin einen Warnschuss abgegeben. Als der Mann seinen Angriff fortsetzte, habe der Beamte ihm ins Bein geschossen.

Der Mann wurde daraufhin vom Rettungsdienst der Feuerwehr und von Personal des Hedwig-Krankenhauses erstversorgt. Anschließend wurde er zur stationären Aufnahme in ein anderes Krankenhaus eingeliefert.

Die Berliner Polizei bestätigte auf Nachfrage zwar einen Einsatz am St.-Hedwig-Krankenhaus, zu weiteren Details wollte man sich aber noch nicht äußern.

Die Berliner Feuerwehr bestätigte, dass es am am Krankenhaus zu einer Schussabgabe gekommen sei, bei der eine männliche Person und Beamte der Berliner Polizei beteiligt gewesen seien. Ein Sprecher bestätigte zudem die Schussverletzung, die Erstversorgung und die Einlieferung in ein Krankenhaus.