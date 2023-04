Polizei ermittelt zu den Hintergründen Feuerwehr findet tote Frau nach Wohnungsbrand in Berlin-Spandau

Die Berliner Feuerwehr ist am späten Donnerstagabend nach Spandau ausgerückt. Im Salchendorfer Weg war es gegen 22 Uhr in einem Hochhaus zu einem Wohnungsbrand gekommen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine tote Frau in der Wohnung, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Berliner Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage bestätigte. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Ob es sich bei der Verstorbenen um die Mieterin der Wohnung handelt, ist noch unklar. Es sei jedoch davon auszugehen, so der Sprecher. Die Ursache des Feuers ist ebenfalls noch ungeklärt. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Brandes. (Tsp)

