Polizei fahndet mit Fotos Mann nach homophober Attacke in Berlin-Reinickendorf gesucht

Ein Mann soll am 13. April 2022 im U-Bahnhof Franz-Neumann-Platz in Reinickendorf ein homosexuelles Paar homophob beleidigt haben. Eine Frau, die den Männern beistehen wollte, wurden daraufhin von ihm bespuckt.

Der Mann soll auch versucht haben, die 59-Jährige zu treten. Stattdessen traf er aber eine 83-Jährige. Diese stürzte und wurde dabei verletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte sie aber ab.

Die Polizei sucht nun mit Fotos aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Sie fragt:

Wer weiß, wer der Mann ist und wo er sich aufhält?

Wer hat den Mann vor, bei oder nach der Tat gesehen?

Wer hat sonstige Hinweise?

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ist im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof, unter Telefon (030) 46 64 95 35 28, per Fax unter (030) 46 64 95 35 99 oder per E-Mail unter lka535@polizei.berlin.de erreichbar. Zeugen können sich auch an in jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache melden. (Tsp)