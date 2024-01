Polizei fahndet nach Tatverdächtigen Duo überfällt Schnellrestaurant in Berlin-Tegel und schlägt auf Mitarbeiter ein

Nach einem Überfall auf ein Schnellrestaurant in Berlin-Tegel im Juni 2023 fahndet die Polizei öffentlich nach zwei Tatverdächtigen. Dafür veröffentlichte die Behörde am Freitag Bilder aus einer Überwachungskamera, die die beiden mutmaßlichen Täter zeigen.

Das Duo soll am 27. Juni 2023 gegen 3 Uhr einen 18-jährigen Angestellten eines Fast-Food-Restaurants in der Holzhauser Straße und einen 30-jährigen Reinigungsmitarbeiter am Hinterausgang der Filiale angegriffen haben. Als eine weitere 30-jährige weibliche Reinigungskraft auf das Geschehen aufmerksam wurde und ebenfalls zum Hinterausgang kam, soll einer der Männer sie verbal und mit einem Messer bedroht haben.

Anschließend soll das Duo die drei Personen in einem Büroraum eingeschlossen und die beiden Männer gefesselt haben. Nach Polizeiangaben forderten die Unbekannten den Code des Tresors, öffneten ihn und flohen mit dem erbeuteten Geld sowie den Handys der Überfallenen in einem Renault-Kleintransporter in unbekannte Richtung.

Einer der Tatverdächtigen trug eine schwarze Nike-Jacke. © Polizei Berlin

Der 30-Jährige erlitt durch Schläge Hämatome am Kopf und im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Der 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, weil er deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand. Die Frau blieb unverletzt.

Die beiden Tatverdächtigen sollen laut Polizeiangaben zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Einer von ihnen trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Nike-Jacke, der andere war ebenfalls dunkel bekleidet.

Auch der zweite Verdächtige war zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet. © Polizei Berlin

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die Männer und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache können Hinweise gegeben werden. (Tsp)