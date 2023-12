Polizei geht von Brandstiftung aus 66-jährige Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg

In Berlin-Schöneberg ist eine 66-jährige Frau am Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden sie und die Feuerwehr gegen 23.10 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße gerufen. Ein Zeuge hatte dort einen ausgelösten Brandmelder gehört.

Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnungstür zu der im Erdgeschoss liegenden Wohnung. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in einem Zimmer die leblose 66-jährige Mieterin. Andere Personen seien nicht verletzt worden, so die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen geht sie von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt. (Tsp)