Polizei geht von versuchtem Raubmord aus Lebensgefährlich verletzter Senior in Berliner Wohnung gefunden – Mordkommission ermittelt

Ein 88-Jähriger ist am Sonntag in Berlin offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Da die Polizei derzeit von einem versuchten Raubmord ausgeht, hat eine Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Zu der Tat kam es den Angaben nach am Sonntagabend in der Koppenstraße in Friedrichshain. Dort sei gegen 18.30 Uhr ein 88-Jähriger bewusstlos in seiner Wohnung entdeckt worden. Augenscheinlich hätten Unbekannte zuvor die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht, hieß es weiter.

Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten Senioren. Nachdem sein Zustand stabilisiert werden konnte, wurde der Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)

