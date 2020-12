240 Kilogramm Marihuana, 710 Gramm Kokain, drei Festnahmen: Das ist das Fazit eines Zollfahnder-Einsatzes in Berlin. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilten, sei in Zusammenarbeit mit spanischen Ermittlungsbehörden bekannt geworden, "dass eine größere Menge Marihuana aus Spanien über eine Spedition mit Zielort Berlin auf dem Weg war." Bei der Lieferung sollte es ich laut Frachtpapieren um Pistazien handeln.

Am vergangenen Montagvormittag waren die Zollfahnder schließlich bereits vor Ort, als die Lieferung in einem Gewerbegebiet in Karlshorst eintraf. Nach kurzer Zeit sei ein Mann erschienen, der die Ware entgegennahm und einlagerte, teilten die Behörden mit. Als er das Gelände verließ, sei er von einer Zollfahnder-Spezialeinheit festgenommen worden. "Statt der deklarierten Pistazien wurden 142 Kilogramm Marihuana sichergestellt", so die Behörden.

Bei der weiteren Observation stellten die Ermittler einen weiteren Verdächtigen fest, "der sich augenscheinlich sehr für die gelieferten Palletten interessierte". Diese befanden sich allerdings in einem verschlossenen Lagerraum.

Der Mann entfernte sich laut Ermittlern und begab sich nach Berlin-Mitte: Dort traf er sich den Angaben zufolge mit einem weiteren Mann, um Verpackungsmaterial aus einer Wohnung zu entsorgen, das der Lieferung in Karlshorst deutlich geähnelt habe. Ermittler stellten das Material sicher; laut Behörden wurden daran Reste von Marihuana festgestellt.

87 Kilo Marihuana schon im Oktober sichergestellt

Die Ermittler schlugen schließlich zu, als beiden Männer Kisten aus einem Lieferwagen luden: Bei Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchungen wurden weitere 98 Kilogramm Marihuana sowie 710 Gramm Kokain sichergestellt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Festgenommen wurden drei mutmaßliche Täter zwischen 28 und 37 Jahren, die jedoch keine Aussagen gemacht hätten. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen, sie kamen in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge handelt es sich um eine albanische Tätergruppierung.

Laut Behörden war es in Karlshorst nicht der erste Einsatz: Schon im Oktober stellten Zollfahnder an der dortigen Lieferadresse 87 Kilogramm Marihuana sicher. "Inwieweit diese Lieferungen in Verbindung miteinander stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen", hieß es (Tsp)