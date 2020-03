Auto in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung

Ein geparktes Auto ist in Berlin-Tegel in Brand geraten. Polizisten bemerkten am späten Freitagabend die Flammen auf dem Beifahrersitz des Wagens an der Otisstraße Ecke Seidelstraße, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Sicherheitskräfte gehen von Brandstiftung aus. In Berlin werden immer wieder Autos von Unbekannten durch gelegte Brände beschädigt. (dpa)