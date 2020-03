Unfall in Lichtenberg – mehrere Schwerverletzte

Am Sonntagabend sind bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein 18-jähriger VW-Fahrer am Abend in der Bornitzstraße aus einer Parklücke herausgefahren sein, wobei er mit einem 37-jährigen Toyota-Fahrer zusammenstieß, der in Richtung Siegfriedstraße fuhr. Dabei wurde der VW auf den Gehweg geschleudert und kam an einem Zaun zum Stehen, der Toyota prallte gegen eine Laterne, hieß es von der Polizei. Der VW-Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin kamen ins Krankenhaus, die 44-jährige Beifahrerin des Toyota-Fahrers kam ebenfalls in eine Klinik. (Tsp)