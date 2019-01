Dringende menschliche Bedürfnisse sind offenbar kein akzeptabler Grund zum Rasen. In der Nacht zu Sonntag hielten Polizisten in Charlottenburg einen 33-Jährigen an, der mit 102 statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde auf der Stadtautobahn unterwegs war. Seine Entschuldigung: Er habe dringend auf die Toilette gemusst. Das interessierte die Beamten nur wenig – den Mann erwarten trotzdem ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Tsp

