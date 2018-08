Dies meldeten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag. Gegen den ermittelten 47 Jahre alten Tatverdächtigen sei bereits am 26. Juli, also vier Tage nach der Tat, durch das Amtsgericht Tiergarten ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden.

Da sich der Tatverdächtige seitdem verborgen hielt, wurde die Zielfahndung des Landeskriminalamtes hinzugezogen. "Intensive Ermittlungen führten dazu, dass der Mann gestern in Köpenick von Zielfahndern festgenommen werden konnte", teilte die Polizei mit. "Bisher haben sich keine Anhaltspunkte für eine obdachlosenfeindliche Motivlage ergeben. Der Haftbefehl wurde dem Mann am Mittwoch verkündet."

Eine Mordkommission hatte nach der Tat in Schöneweide die Ermittlungen übernommen. Gegen 23 Uhr hatte ein Mann am 22. Juli zwei Obdachlose auf den Cajamarcaplatz vor dem Bahnhofsgebäude mit Benzin überschüttet und angezündet. Anschließend zündete der Mann auch die Habseligkeiten der Obdachlosen an und flüchtete dann.

Mehr zum Thema Angriff am Bahnhof Berlin-Schöneweide Obdachlose schweben nach Feuerattacke in Lebensgefahr

Die beiden 47 und 62 Jahre alten Obdachlosen erlitten schwere lebensbedrohliche Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Erst ein Opfer konnte von der Polizei befragt werden. Die Tat hatte große Anteilnahme in der Bevölkerung ausgelöst.