Der Vorfall soll sich kurz vor Mitternacht in der Stephanstraße in Moabit (Bezirk Mitte) ereignet haben. Die Frau soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie immer bei Schüssen aus Polizeiwaffen hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Zuletzt hatte 2017 ein Polizist auf einen Randalier geschossen, der die Beamten mit einem Messer bedroht hatte. Im Januar des Jahres war ein Mann durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe getötet worden.

In den vergangenen Jahren hatte es solche Situationen vor allem mit psychisch kranken Personen gegeben. Im Juni 2013 erschoss die Polizei einen verwirrten, bewaffneten Mann im Neptunbrunnen in Mitte, Ende August 2016 einen Randalierer in Hellersdorf. Im September 2016 wurde ein Mann in einem Flüchtlingsheim getötet, als er mit dem Messer auf einen anderen losging, weil er diesen verdächtigte, seine Tochter missbraucht zu haben.

Derzeit testet die Schutzpolizei den sogenannten Taser, also Elektroschockpistolen. Diese sind in der Wirkung ungefährlich und können den Einsatz der Schusswaffe ersetzen.