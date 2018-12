Ein junger Mann ist am Dienstagnachmittag in Berlin-Neukölln von einer Gruppe Arabisch sprechender Personen homophob beleidigt worden.

Nach Angaben der Polizei lief der 25-Jährige mit seinem Freund gegen 15 Uhr in der Neuköllner Weserstraße händehaltend an der Gruppe unbekannter junger Männer vorbei. Daraufhin habe die Gruppe ihn lautstark in arabischer Sprache beleidigt.

Einer der Tatverdächtigen soll zudem versucht haben, den 25-Jährigen zu schlagen, wurde jedoch von seinen Komplizen daran gehindert. Als der Mann mit seinem Freund weiterlief, folgten weitere homophobe Beleidigungen von den Pöblern.

Der Betroffene erstattete über die Internetwache der Polizei Anzeige gegen die drei Unbekannten. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (epd)