Nachdem ein 24-Jähriger sich geweigert hatte, seine Rechnung in einer Bar am Senftenberger Ring zu begleichen, nahm er vor den Augen der Polizei Drogen und griff die Beamten an. Der Mann war der Polizei bereits bekannt. Bei der Festnahme wurde der 24-Jährige im Gesicht und an den Händen verletzt, einer Polizisten erlitt eine Handverletzung. Der Angreifer wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung in ärztliche Obhut gegeben, der verletzte Polizist konnte den Dienst nicht fortsetzen.