Im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld wurde am Montagmorgen eine tote Frau aufgefunden. Einsatzkräfte fanden den Leichnam der 77-Jährigen in ihrer Wohnung in der Zweibrücker Straße. Verletzungen am Oberkörper und am Hals der Frau deuten auf einen Tötungsdelikt hin. Polizeibeamte nahmen den 78-jährigen Lebensgefährten der Verstorbenen fest, der sich in der Wohnung aufhielt. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)