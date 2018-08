Karo macht das Leben froh, sagt man beim Skat. Karow macht das Amt k.o., sagt man wohl in Pankow. Es geht um ein paar Fahrradbügel an einem S-Bahnhof, an denen viele Büroklammern hängen. Ende 2013 beschloss die Bezirksverordnetenversammlung, insgesamt 36 neue Radständer an der überfüllten Pendlerstation Karow aufstellen zu lassen, 2014 sagte das Bezirksamt sie zu.

Drei Jahre lang passierte berlinisch nüschte, dann fragte die Bezirksverordnetenversammlung wieder nach, daraufhin sagte das Bezirksamt 2017 erneut die eigene Zusage zu.

Nun ergab eine zusätzliche Nachfrage zu der zugesagten Zusage durch eine Kleine Anfrage der CDU an Baustadtrat Vollrad Kuhn (Bündnis 90/Grüne) diese Antwort: „Das Bezirksamt kann die Fläche nicht mit Fahrradständern bebauen, da sie gegenwärtig und auch in Zukunft für den Schienenersatzverkehr der S-Bahn benötigt wird.“ Jetzt kann Pankow die Sache in den Skat drücken.