Fast drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Bode-Museum hat das Berliner Landgericht drei der vier Angeklagten schuldig gesprochen. Gegen die Männer ergingen Jugendhaftstrafen.

Zwei der Angeklagten, der 23-jährige Wissam R. und der 21-jährige Achmed R., erhielten Haftstrafen von vier Jahren und sechs Monaten. Der 21-jährige Denis W., der damals im Bode-Museum als Wachmann tätig war, erhielt drei Jahre und vier Monate. Der vierte Angeklagte, der 25-jährige Wayci R., wurde freigesprochen.

Die jungen Männer hätten sich des besonders schweren Diebstahls schuldig gemacht, entschied das Gericht am Donnerstag nach mehr als einjährigem Prozess. „Welcher Einbruchsdiebstahl kann noch gravierender sein?“, fragte die Richterin. „Es war eine Dreistigkeit und Risikobereitschaft ganz besonderer Güte.“ Hoch organisiert seien die Diebe vorgegangen. „Wir wissen, dass die Münze in den Bereich der Familie R. gelangt ist.“

Ahmed, Wayci und Wissam gehören der polizeibekannten arabischen Großfamilie R. an. Ihnen allen wurde im Prozess gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall zur Last gelegt.

Keiner der Angeklagten befand sich während des Prozesses in Untersuchungshaft. Seit Prozessbeginn vor gut einem Jahr saßen die vier Angeklagten überwiegend gleichmütig neben ihren Verteidigern und schwiegen.

Nur am letzten Tag hörte das Gericht zwei Sätze der Angeklagten: „Ich habe die Münze nicht geklaut“, erklärte Wissam R., Denis W. sagte: „Ich habe damit gar nichts zu tun“.

„Dieses Urteil ist halb Fisch, halb Fleisch“

Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Norbert Cioma, äußerte sich am Donnerstag: „Dieses Urteil ist halb Fisch, halb Fleisch und letztlich das, was zu erwarten war und was wir akzeptieren müssen. Die Haftstrafen sind das Mindestmaß, durch das der Rechtsstaat den Gerichtssaal zwar nicht als Verlierer verlässt, die uneinsichtigen Täter aber letztlich glimpflich davonkommen, einer sogar komplett.“ Das Landgericht habe es verpasst, eine klare Botschaft auszusenden, so Cioma. „Diese mittleren Haftstrafen nehmen die Sprösslinge gern mit. Das macht Männer aus ihnen, wird bei fast vier Millionen Beute und dem Respekt durch diesen Coup durchaus verschmerzbar sein. Der Tag hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass die bisherigen gesetzlichen Möglichkeiten im Kampf gegen die organisierte Kriminalität nicht ausreichen.“

Die Münze wurde mit einem Rollbrett abtransportiert

Die riesige Münze „Big Maple Leaf“ mit einem Wert von 3,75 Millionen Euro war in der Nacht zum 27. März 2017 aus einer Vitrine gestohlen und mit einer Schubkarre und einem Rollbrett abtransportiert worden. Die Diebe waren durch ein Fenster eingestiegen.

Die Beute ist bis heute verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Goldplatte zerstückelt und verkauft wurde. Es waren Goldpartikel in einem Auto und an Kleidung festgestellt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte Gefängnisstrafen von fünf bis sieben Jahren gefordert. Die Verteidiger der Männer hatten Freispruch verlangt.

Die kanadische Münze mit dem Bild von Königin Elizabeth II. war die Leihgabe eines Privatmanns. Die Königliche Kanadische Münze hatte 2007 nur fünf Exemplare von „Big Maple Leaf“ geprägt. Das Bode-Museum gehört zum Weltkulturerbe Museumsinsel.

Mitglieder der Großfamilie, zu der zwei der drei verurteilten Männer gehören, waren schon wiederholt im Visier der Polizei. Im Sommer 2018 wurden 77 Immobilien beschlagnahmt, die dem Clan zugerechnet werden. (mit dpa)