In der S-Bahn-Hauptwerkstatt Schöneweide in Niederschöneweide (Treptow-Köpenick) ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten auf dem Gelände am Adlergestell eine Werkstatt in einer 7500 Quadratmeter großen Halle und Teile des Dachstuhls. Die Feuerwehr war mit 85 Einsatzkräften vor Ort. Ein Feuerwehrwehrmann wurde dabei verletzt. Gegen 7 Uhr war der Brand gelöscht.

Mehr zum Thema Risse in Wagenkästen entdeckt Berliner S-Bahn zieht elf Doppelwagen aus dem Verkehr

In der Hauptwerkstatt, dem früheren Reichsbahnausbesserungswerk Schöneweide, werden die Wagen der S-Bahn instandgesetzt und größere Reparaturen vorgenommen. Die Fahrzeuge gehören in der Regel nicht zur Flotte, die täglich eingesetzt wird. (Tsp/dpa)