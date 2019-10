Der beliebte Imbiss „Mustafa's Gemüsedöner“ ist am Montagmorgen durch einen Brand stark beschädigt worden. Die Feuerwehr rückte gegen 9 Uhr mit 18 Kräften und einem Löschzug zu dem Einsatz am Mehringdamm aus, teilte ein Sprecher mit. In dem zehn Quadratmeter großen Innenraums des freistehenden Imbissstandes habe eine Fritteuse gebrannt, so der Sprecher.

Das Feuer habe den Imbiss schwer beschädigt, verletzt wurde niemand. Unklar ist, ob sich beim Ausbruch des Feuers Personen in dem Geschäft befanden. Der Feuerwehreinsatz war gegen 9.45 Uhr beendet, nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Der bekannte Döner-Imbiss gilt als sehr beliebt: Oft bildet sich davor eine lange Schlange durch wartende Kunden.