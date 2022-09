Tagesspiegel Plus Entschlüsselte Krypto-SMS unter Kriminellen : Berlins Justiz will 58 Millionen Euro in Sky-ECC-Verfahren einziehen

Erst „Encrochat“ geknackt, nun „Sky ECC“: Die unter organisierten Tätern beliebten Messangerdienste fürs Handy werden zur Waffe der Justiz.