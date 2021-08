Eine elektronische Fußfessel überführte das Clan-Mitglied aus Sicht der Richter: Ein 44-Jähriger aus dem deutsch-arabischen Remmo-Clan ist nach Attacken gegen Tschetschenen wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie Landfriedensbruchs zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Gewalt sei „mit Wissen und Wollen“ des Angeklagten geschehen.

Mit dem Urteil folgte das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch im Wesentlichen dem Antrag der Berliner Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten Freispruch beantragt. Der Remmo-Mann hatte zu den Vorwürfen geschwiegen.

Nachdem ein von seiner Familie in Neukölln betriebener Spätkauf mutmaßlich von Tschetschenen überfallen wurde, habe sich der Angeklagte mit weiteren Männern entschlossen, Personen zu attackieren, die der ethnischen Volksgruppe der Tschetschenen angehören, begründete der Vorsitzende Richter das Urteil.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass die zum Teil erheblich verletzten Opfer in Beziehung zu dem Spätkauf-Überfall gestanden hätten. „Es war eine rassistische Tat.“

Ob der Angeklagte auch selbst geschlagen hat, habe nicht festgestellt werden können. Allerdings habe die Auswertung der Daten seiner Fußfessel ergeben, dass er an beiden Tagen vor Ort in Gesundbrunnen befunden habe, sagte der Vorsitzende Richter. Nachdem der Angeklagte 2018 eine Strafe von knapp viereinhalb Jahren wegen Drogenhandels verbüßt hatte, wurde er für fünf Jahre unter Führungsaufsicht gestellt. In dem Rahmen wurde ihn auferlegt, ein Ortungsgerät am Fußgelenk zu tragen.

Sie wollten gezielt irgendwelche Tschetschenen verletzen

Erst soll es am 7. November gegen 18.45 Uhr in Neukölln vor einem Spätkauf, der der Familie Remmo zugeordnet wird, eine Schlägerei zwischen gesondert verfolgten Tschetschenen und Familienmitgliedern des 44-Jährigen gegeben haben. Um den Vorfall zu vergelten, sollen sich der Angeklagte und bis zu neun weitere Personen auf den Weg gemacht haben. Bewaffnet mit Eisenstangen, Schlagstöcken und Messern.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Drei dunkle Fahrzeuge stoppten gegen 22 Uhr am Hanne-Sobek-Platz in Gesundbrunnen. Absicht der Insassen laut Anklage: „Ihnen im Einzelnen unbekannte Personen der ethnischen Volksgruppe der Tschetschenen zu verletzen.“

Auf einem Parkplatz seien sie an ein Auto getreten, hätten laut gefragt: „Seid ihr Tschetschenen?“ Und ob sie einen Sh. kennen würden. „Dann bekam ich einen Schlag auf den Kopf“, schilderte einer der damals verletzten Männer im Prozess. Sie seien umringt worden. „Alle haben zugeschlagen“, sagte der 24-Jährige. Ein 32-jähriger Zeuge sagte, er habe schlichten wollen. „Dann bekam ich einen Schlag auf den Hinterkopf.“

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um Kriminalität und Polizei.]

Am nächsten Abend kam es gegen 17.24 Uhr erneut zu Gewalt am Gesundbrunnen-Center. Wieder sei es dem Angeklagten und mehreren Mittätern darum gegangen, gezielt irgendwelche Tschetschenen zu verletzen. Aus einer Menschenmenge von mindestens 20 Personen heraus seien unvermittelt zwei Männer angegriffen und massiv geschlagen worden. Einer der Männer erlitt zudem eine Stichverletzung.

Mehr zum Thema Vier Angriffe in 24 Stunden in Berlin Angst vor Bandenkrieg zwischen Neuköllner Clan und Tschetschenen

Der Remmo-Mann befindet sich seit Februar in Untersuchungshaft. Er kündigte bereits Berufung gegen das Urteil an.