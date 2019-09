Erneut kam es in Berlin zu einem Unfall mit einem SUV. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, wurde ein Fahrradfahrer an der Bergmannstraße in Kreuzberg von einem Mercedes-SUV erfasst. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzt sich dabei schwer. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Polizei bestätigte dem Tagesspiegel, dass es dort in den Abendstunden am Dienstag einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gegeben habe. Mehr Details wollte sie zunächst nicht mitteilen.