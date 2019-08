Das Dach des ehemaligen Krankenhauses Staaken brennt. Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 14 Uhr alarmiert und rückte mit 40 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen aus, um das Feuer zu löschen. Der Brand auf dem Dach des Gebäudes in der Schulstraße wird nach Angaben der Feuerwehr unter anderem von zwei Drehleitern aus bekämpft, rund 200 Quadratmeter hätten gebrannt. Es seien keine Personen in Gefahr oder verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Tagesspiegel.

(Tsp)