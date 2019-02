Eine 24-jährige Frau ist in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt worden. Die 24-Jährige überquerte gegen 2.25 Uhr die Warschauer Brücke, als vier Männer sie ansprachen und sich ihr gegenüber rassistisch äußerten, wie ihr dabei anwesender Freund der Polizei später erklärte.

Der 31-jährige Freund hatte einen Streifenwagen angehalten und die Polizisten von dem Vorfall verständigt. Unmittelbar darauf rannte er plötzlich los, um die Beleidiger zu stellen.

Freund zu Boden gedrückt

Als die Polizisten ihn und die Männergruppe erreichten, lag der 31-Jährige schon am Boden und zwei Männer hielten ihn fest. Die anderen beiden Männer aus der Gruppe sollen ihn ebenfalls zu Boden gedrückt haben.

Die Männer reagierten auf Zurufe nicht und mussten gewaltsam getrennt werden. Der 31-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Die vier Angreifer, 27, 35, 36 und 38 Jahre alt, waren alkoholisiert. Sie wurden einer Blutprobe unterzogen und kamen dann wieder frei. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

Ähnlicher Vorfall in Lichtenberg

Bereits am Freitag hatte sich in Lichtenberg ein ähnlicher Vorfall ereignet. Dort fanden alarmierte Polizisten eine 14-Jährige in der Eitelstraße vor, die auf dem Gehweg lag. Dem Mädchen und Zeugen zufolge war diese von einem Mann grundlos in die Rippen geschlagen und rassistisch beleidigt worden. Der Angreifer war davongerannt, kam jedoch nach kurzer Zeit zurück.

Den Polizeibeamten erklärte der 32-Jährige, dass er seit einiger Zeit von Jugendlichen aus einem Jugendzentrum in der Nähe beleidigt werde. Erst am Nachmittag sei er von einem 15-Jährigen angesprochen und angegriffen worden, wobei er leicht am Oberschenkel verletzt wurde.

Der 32-Jährige erstattete Anzeige gegen Unbekannt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, sei derzeit noch unklar. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

