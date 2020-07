Mit der Veröffentlichung von Bildern hofft die Polizei auf Mithilfe bei der Aufklärung eines Tötungsdeliktes. Am Sonnabendmittag wurden Feuerwehr und Polizei in die Thomasiusstraße 5 in Moabit alarmiert, weil Nachbarn ihren Mitmieter Reinhold Zuber seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten.

Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr dessen Wohnung gegen 12 Uhr öffneten, fanden sie den 77-jährigen Pastor leblos auf.

Aufgrund der Auffindesituation vermuten die Beamten ein Gewaltverbrechen. Auch eine am Sonntagvormittag durchgeführte Obduktion ergab, dass Zuber Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Die Tatzeit schätzen die Ermittler auf Dienstag oder Mittwoch dieser Woche.

Am Mittag hatten die Beamten das Haus gesperrt, die Spurensicherung war vor Ort. Laut einem Paar aus der Nachbarschaft sei Zuber ein sehr freundlicher Mann gewesen, der sich vor allem als Seelsorger engagierte. In Berlin soll er in keiner Gemeinde tätig gewesen sein.

Die Mordkommission fragt in diesem Zusammenhang:

• Wer kannte Reinhold Zuber und kann Angaben zu seinem Umfeld machen?

• Wer hat im genannten Tatzeitraum in der Nähe der Thomasiusstraße etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise nimmt die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664- 911 666 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Das Foto von Reinhold Zuber finden Sie auch hier. (Tsp)