Die Polizei hat am Freitagabend mehrere Lokale in Mitte durchsucht, um „stadtweit den Kontrolldruck auf kriminelle Strukturen zu erhöhen“, wie es in einem Beitrag auf dem offiziellen Twitter-Kanal hieß. Nach Medienberichten waren insgesamt 200 Einsatzkräfte des LKAs und BKAs, unterstützt von Mitarbeitern des Zolls und der Finanzämter, beteiligt.

Am Donnerstag hatte es bereits Razzien in Steglitz, Zehlendorf und Schöneberg gegeben. Im Fokus der Razzien stehen meist gewerbe- und ordnungsrechtliche Verstöße. (Tsp)