Am Samstagabend sowie in der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei jeweils zu einem antisemitischen Vorfall gerufen. Zunächst hatte am Samstagabend ein alkoholisierter 19-Jähriger zwei Männer in den U3 homophob beleidigt und weitere Personen in der U-Bahn beleidigt und bedroht. In der Nacht zum Sonntag haben dann zwei Jugendliche versucht, eine Regenbogenfahne anzuzünden.

Bei dem Vorfall in der U3 beleidigte und bedrohte ein alkoholisierter 19-Jähriger zwei unbekannt gebliebene Männer auf homophobe Weise. Die beiden Männer trugen nach Angaben der Polizei T-Shirts mit Regenbogenflaggen. Laut Polizei forderte eine 72-Jährige den 19-Jährigen auf, dies zu unterlassen. Daraufhin beleidigte er auch die Frau mehrfach.

Die beiden Männer, die zuerst Opfer der Beleidigung geworden waren, verließen dann die U-Bahn. Wie die Polizei angab, richtete sich die Wut des alkoholisierten Mannes daraufhin auf die anderen Fahrgäste, die ihren Unmut über sein Verhalten äußerten. Er beleidigte und bedrohte sie und gab außerdem volksverhetzende Aussagen von sich.

Zeugen verständigten schließlich die Polizei und verließen mit der ebenfalls alkoholisierten 61 Jahre alten Mutter des Pöbelnden die U-Bahn. Dieser fuhr weiter. Die Mutter nannte den Polizisten jedoch seinen Namen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung dauern an.

Zweiter Vorfall in Köpenick

In Köpenick haben zwei unbekannt gebliebene Jugendliche oder junge Männer in der Nacht zum Sonntag versucht, eine Regenbogenflagge in Brand zu stecken. Nach Zeugenangaben war einer der Unbekannten gegen 0.30 Uhr mit Hilfe seines Begleiters den Fahnenmast vor dem Köpenicker Rathaus in der Straße Alt-Köpenick hinaufgeklettert und hatte mehrfach versucht, die dort gehisste Regenbogenflagge zu entzünden. Dabei entstand laut Polizei aber nur ein kleines Brandloch. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Zeugen filmten jedoch den Vorfall und stellten das Video der Polizei zur Verfügung. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund laufen.

(Tsp)