In einer Filiale der Postbank im Forum Köpenick hat es am Dienstagnachmittag einen Banküberfall gegeben, das teilte die Berliner Polizei mit. Es laufe ein großer Einsatz, das Gebiet rund um das Einkaufszentrum in der Bahnhofsstraße ist weiträumig abgesperrt und es kommt zu Stau. Mehr als 200 Beamte sind im Einsatz.

Wie die Polizei gegen 17 Uhr auf Twitter meldete, ist der Tatverdächtige festgenommen worden. Zuvor habe er zwei Frauen und einen Mann in der Filiale bedroht, die Bank war verbarrikadiert. Das SEK, ein Panzerfahrzeug, sowie ein Hubschrauber der Polizei sollen im Einsatz gewesen sein. Das Forum Köpenick ist weiträumig abgesperrt.

Den Angaben zufolge ging der Notruf um 14 Uhr bei der Berliner Polizei ein. Ob es Verletzte gegeben hat und zum Hintergrund des Überfalls sind noch keine Informationen bekannt.

Bei der Bank sei eine Bedrohungslage bekannt, von einer Geiselnahme könne nach bisherigem Stand allerdings nicht gesprochen werden, sagte die Sprecherin. Die Polizei stand dem Tweet zufolge "längere Zeit in Kontakt" mit dem Täter, bevor sie ihn festnahm. Seine Motive seien noch unklar.

Ob er Forderungen stellte, wie etwa nach Lösegeld, ist nicht bekannt. Ob und wie er bewaffnet ist, konnte die Polizei nicht sagen. Auch zum Hintergrund des Täters ist noch nichts bekannt.