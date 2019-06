Seit Sonntagabend wird ein junger Mann vermisst. Der 19-jährige Jann Sellig ist mit seiner Mutter in Berlin zu Besuch und hatte gestern mit ihr den Karneval der Kulturen in Kreuzberg besucht. Kurz vor dem Zugang zum U-Bahnhof Mehringdamm hat die 53-Jährige ihren Sohn gegen 20 Uhr in einer Menschenmenge aus den Augen verloren.

Der junge Mann ist etwa 170 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurze, rote Haare und trägt eine blaue Brille (nicht auf dem Foto abgebildet). Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine blaue Jeanshose, ein blaues Langarmshirt ohne Aufdruck und graue Schuhe mit Klettverschluss.

Der 19-Jährige hat das Down-Syndrom und wirkt wie ein Zwölfjähriger. Er spricht wenig und kann sich auch nur schwer artikulieren. Dazu hat er eine Gehbehinderung, da das linke Bein kürzer ist als das rechte.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer hat den Vermissten seit gestern Abend gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 unter der Telefonnummer (030) 4664-571100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.