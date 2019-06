Seit Sonntagabend war der junge Mann vermisst. Der 19-jährige Jann Sellig war mit seiner Mutter in Berlin zu Besuch und hatte gestern mit ihr den Karneval der Kulturen in Kreuzberg besucht. Kurz vor dem Zugang zum U-Bahnhof Mehringdamm hat die 53-Jährige ihren Sohn gegen 20 Uhr in einer Menschenmenge aus den Augen verloren. Am Montagabend teilte die Polizei mit, den Mann gefunden zu haben. Eine Passantin entdeckte ihn gegen 18.45 Uhr auf dem Alexanderplatz und meldete sich telefonisch. Der 19-Jährige ist wohlauf und wurde seiner Mutter übergeben.