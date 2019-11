Auf dem Weihnachtsbazar der Justizvollzugsanstalt Tegel kam es am Samstagmittag zu Sachbeschädigungen und einer Körperverletzung. Zeugen berichteten, dass gegen 13.15 Uhr mehrere maskierte Personen auf Fahrrädern am Basar auf dem Vorplatz der JVA vorbeifuhren und dabei mehrere Christbaumkugeln in Richtung des Eingangstores warfen. Eine 29 Jahre alte Besucherin des Marktes wurde von den mit rosafarbenem Lack gefüllten Kugeln an der Kleidung und den Haaren getroffen. Auch wurden abgestellte Fahrräder, Schilder, ein Zaun und der Gehweg mit der Farbe bespritzt und beschädigt.

Die vermummte Fahrradgruppe flüchtete anschließend in Richtung Otisstraße. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) äußerte sich am Sonntagmittag auf Twitter zu der Tat und verurteilte sie. Einen Weihnachtsbasar anzugreifen, bei dem unter anderem auch Holzspielzeug und Weihnachtsgestecke verkauft werden, gehe gar nicht. (Tsp)