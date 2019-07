In Tempelhof ist in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung in der Burgemeisterstraße eine tote Frau gefunden worden. Die Situation vor Ort deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Polizei mit.

Die Hintergründe sind zunächst unklar. Die Polizei wurde gegen Mitternacht in das Wohnhaus alarmiert. Ein 64 Jahre alter tatverdächtiger Mann wurde noch in der Wohnung festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt. Die Leiche 25-Jährigen wird laut Polizei am Donnerstag obduziert. (Tsp)