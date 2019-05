Im Zusammenhang mit dem Mord an einen Obdachlosen im Treptower Park hat die Berliner Polizei am Montagabend eine Frau und einen Mann in Rummelsburg festgenommen. Zeugen brachten die Ermittler auf die Spur der 34-Jährigen und des 43-Jährigen. Die Einsatzkräfte nahmen das obdachlose Pärchen gegen 18.30 Uhr am Paul-und-Paula-Ufer fest und brachten es in ein Polizeigewahrsam.

Der 43-jährige Mann ist des Raubmordes verdächtig und wird im Laufe des Dienstages einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt. Die 34-jährige Frau ist einer Tatbeteiligung derzeit nicht dringend verdächtig, sie bleibt aber wegen anderer Straftaten in Haft.

Mehr zum Thema Mord im Treptower Park Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung

Die Polizei hatte den Leichnam des 28-jährigen Deutschen am 19. Mai im Treptower Park gefunden. Der Mann war Mitte April aus Augsburg nach Berlin gekommen und hielt sich im Obdachlosenmilieu auf. (Tsp)